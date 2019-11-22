Брюссель, , 09:43 — REGNUM 21 ноября глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что блокирование Францией переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС свидетельствует о необходимости внесения изменений в процедуру расширения ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Сассоли подчеркнул, что реформа процедуры расширения ЕС станет частью процесса всеобъемлющей реформы процесса принятия решения в ЕС, в том числе и в том, что касается вынесения вето, вынесения законодательной инициативы в Европарламенте и консультаций Европарламента с национальными парламентами стран-членов ЕС.

По словам Сассоли, целью реформы является повышение функциональности ЕС.

Данное заявление было сделано Сассоли в ходе общения с македонскими СМИ в Брюсселе. При этом Сассоли призвал журналистов умножить усилия по донесению информации о решениях Европарламента и других европейских институтов до парламентов и населения стран ЕС.

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