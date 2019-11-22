Загреб, , 09:52 — REGNUM 21 ноября будущий председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Западных Балканам с призывом не отчаиваться из-за вето Франции на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, фон дер Ляйен заявила, что страны Западных Балкан находятся на том же континенте, что и страны ЕС и культурно и исторически принадлежат к той же политической семье, что и страны ЕС:

«Я заверяю вас в том, что мы остаемся на вашей стороне и желаем, чтобы вы как можно скорее были с нами», — заявила будущая глава ЕК, добавив, что национализму и популизму не удастся разрушить европейский образ жизни.

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