Париж, , 08:09 — REGNUM 21 ноября парламент Франции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время из 28 стран НАТО лишь Испания не ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, что связано с политическим кризисом в стране — 10 ноября в стране прошли парламентские выборы, однако правительство ещё не сформировано.

Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров, ныне находящийся в Лондоне в связи с подготовкой к заседанию Североатлантического совета, которое пройдет в столице Великобритании 3−4 декабря, заявил, что спекуляции на тему возможной даты ратификации протокола Испанией были бы бесплодными, а потому следует довольствоваться тем, что Македония может принимать участие в заседании совета, как будто бы она уже была полноправной страной-участницей Альянса.

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