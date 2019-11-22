Анкара, , 07:13 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар после представления бюджета министерства на 2020 год в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию ответил на вопросы депутатов.

Он заявил:

«Работы по размещению и приведения в боеготовность российских ЗРК С-400, а также обучение их персонала продолжаются. Фактически Турции передано 4 истребителя F-35, ещё один ожидает в ангаре. Места дислокации F-35 в Малатье уже определены. На переговорах (президентов Турции и США) Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа было достигнуто решение о формировании двухсторонней комиссии по этому вопросу».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на вопрос депутата о том, способны ли С-400 и F-35 функционировать интегрированно друг с другом, Хулуси Акар ответил:

«Могут ли С-400 и F-35 работать вместе? Каково их негативное влияние друг на друга? Можно ли его предотвратить? Как мы можем использовать их без взаимного ущерба? По всем этим вопросам проводится работа».

Министр добавил: «Мы надеемся… знаем, что что в конце концов добьемся нужных положительных результатов. Мы преодолеем эти сложности. И дело вовсе не в каких-либо предпочтениях. Мы найдем нужные формулы для решения вопроса, у нас уже есть некоторые варианты».