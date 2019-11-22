Загреб, , 09:34 — REGNUM 21 ноября на полях конгресса Европейской народной партии в Загребе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что реформа процедуры расширения ЕС должна предложить Албании и Северной Македонии реальную перспективу вступления в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Меркель пообещала обсудить необходимые условия для начала переговоров с Албанией и Северной Македонией с представителями Франции. Политик подчеркнула, что она стремится к скорейшему достижению консенсуса с Францией по вопросу о реформе процедуры расширения Европейского союза.

Данные заявления были сделаны Меркель после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Хорватия выступает с предложением о созыве совместной конференции ЕС и стран Западных Балкан для обсуждения условий для начала переговоров с Албанией и Северной Македонией.

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