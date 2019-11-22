Одесса, Украина, 22 ноября 2019, 00:02 — REGNUM В Одессе пассажирский самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», который выполнял рейс Стамбул — Одесса. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Об этом 21 ноября, сообщает «Страна.ua».
По словам очевидцев, в Одессе был очень сильный ветер. Пилот два раза пытался посадить самолет. В итоге во время посадки, по всей видимости, у самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры в салоне почувствовали запах гари.
После посадки были опущены надувные трапы и всех пассажиров эвакуировали из аварийно севшего самолета.
В произошедшем разбирается следственно-оперативная группа. Аэропорт Одессы закрыт на взлет и посадку.
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