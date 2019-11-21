Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео призвал все конфликтующие стороны в Боливии попытаться воздержаться от насилия и как можно скорее провести в стране свободны и транспарентные выборы. Заявление Помпео распространила сегодня, 21 ноября, пресс-служба Госдепа США.

Помпео заявил, что боливийские силовики должны уважать права мирных протестующих, а находящиеся у власти силы должны обеспечивать ответственность за любые нарушения прав граждан.

«Мы призываем все стороны воздержаться от любого насилия, соблюдать верховенство права и уважать права всех граждан на участие в построении будущего Боливии, независимо от их взглядов», — сказал Помпео.

Он подчеркивает, что все боливийцы должны иметь возможность принять участие в выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Боливии переросли в вооруженные столкновения после того, как законно избранный президент Эво Моралес под давление оппозиции и примкнувших к ним силовиков вынужден был уйти в отставку.