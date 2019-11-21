Ташкент, , 23:42 — REGNUM Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН приняла первый международный стандарт для сушеных дынь, инициированный Узбекистаном, сообщает МИД Узбекистана.

Первый международный стандарт качества для сушеных дынь разработан агентством «Узстандарт» при поддержке Рабочей группы по стандартам качества ЕЭК ООН.

МИД отмечает, что за последние годы инвестиции в современное сушильное оборудование в Узбекистане привели к увеличению объема экспорта сушеных дынь, подчеркивая, что сушеные дыни сохраняют большинство своих ценных питательных веществ и витаминов, в том числе А, Р, С и имеют природные целительные силы и энергию.

Отмечается, что ежегодно во всем мире производится более 9 миллионов тонн различных видов дынь. Большинство дынь потребляются в свежем виде, что «приводит к изобилию доступных продуктов во многих регионах мира, в том числе в Центральной Азии». В Узбекистане из производимого 1 миллиона тонн в год дынь экспортируется только порядка 27 тысяч тонн.

«Улучшение качества сушеных дынь в Узбекистане и других странах-производителях поможет расширить присутствие данной продукции на экспортных рынках и потребителям во всем мире. Это предоставит местным производителям возможности для увеличения дохода и занятости, что способствует прогрессу в достижении Целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», говорится в сообщении.