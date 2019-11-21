Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Социальная сеть Facebook планирует запретить политическую рекламу, нацеленную на небольшую аудиторию (так называемые микротаргетированные рекламные объявления). Об этом 21 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что в этом случае минимальная численность фокус-группы будет увеличена с сотни пользователей до нескольких тысяч. Представитель пресс-службы соцсети не подтвердил и не опроверг эту информацию, однако сообщил, что компания ищет возможности решения проблем, связанных с политической рекламой.

Напомним, в 2020 году в США пройдут выборы президента. Ранее соцсеть Twitter также наложила ограничения на политическую рекламу по ряду критериев, при этом запретив некоторые ключевые фразы.

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