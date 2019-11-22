Анкара, , 09:20 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар после представления бюджета министерства на 2020 год в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию ответил на вопросы депутатов. Он заявил: «Сирийская национальная армия — это не просто какая-то непонятная структура. Есть признанное ООН временное правительство. Его глава — Абд ар-Рахман Мустафа. На ступень ниже его был избран Селим Идрис. Он и министр обороны, и начальник Генерального штаба. Под его началом находятся и бойцы Сирийской национальной армии, работающие вместе с нами».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил:

«Силы Башара Асада занимались резней. Сирийская национальная армия — не какая-то там очередная группировка, это люди, связанные со своей родиной, народом, здравомыслящие, работающие во благо своей страны. Сирийская национальная армия не получает никаких выплат из государственного бюджета Турецкой Республики». Хулуси Акар, министр обороны Турции

На вопрос о приватизации Совета машиностроения и химической промышленности министр ответил: «Нет, ничего подобного не планируется. Был проведен ряд широкомасштабных исследований, который дал определенные результаты. В кратчайшие сроки мы изменим все до неузнаваемости. Мы настроены решительно. Наши товарищи работают очень плотно. Как функционирует частный сектор, так и схожими с ним методами будут модернизированы заводы Совета машиностроения и химической промышленности».