Анкара, 22 ноября 2019, 09:20 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар после представления бюджета министерства на 2020 год в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию ответил на вопросы депутатов. Он заявил: «Сирийская национальная армия — это не просто какая-то непонятная структура. Есть признанное ООН временное правительство. Его глава — Абд ар-Рахман Мустафа. На ступень ниже его был избран Селим Идрис. Он и министр обороны, и начальник Генерального штаба. Под его началом находятся и бойцы Сирийской национальной армии, работающие вместе с нами».
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил:
На вопрос о приватизации Совета машиностроения и химической промышленности министр ответил: «Нет, ничего подобного не планируется. Был проведен ряд широкомасштабных исследований, который дал определенные результаты. В кратчайшие сроки мы изменим все до неузнаваемости. Мы настроены решительно. Наши товарищи работают очень плотно. Как функционирует частный сектор, так и схожими с ним методами будут модернизированы заводы Совета машиностроения и химической промышленности».