Белград, , 22:52 — REGNUM О решение не вступать в НАТО сообщил 21 ноября журналистам сербский президент Александар Вучич.

Сербский лидер объявил, что Белград не намерен менять свою политику в отношении Москвы и российско-сербские отношения останутся братскими.

Комментируя вброс о видео, якобы компрометирующем представителя российского посольства, Вучич отметил, что эта история только подтвердила прежнюю сербскую позицию о нейтралитете.

Вучич «Мы не будем менять политику, не вступим ни в НАТО, ни в ОДКБ».

Напомним, российский МИД назвал «шпионский скандал» провокацией, устроенной в рамках предстоящего визита Вучича в Россию.

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В сербских СМИ появились данные о том, что в скандальной видеозаписи, которая, как оказалось, сделана больше года назад, фигурирует вовсе не сербский военный, а предприниматель.

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