Анкара, , 09:18 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар после представления бюджета министерства на 2020 год в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию ответил на вопросы депутатов. Он заявил: «Проведенные нами операции положили конец мечтам о создании террористического коридора, террористического государства. Об этом говорят и американцы, и сами террористы. Это во-первых».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Во-вторых, на настоящий момент в Африн, Джераблус, Эль-Баб и Азез вернулось, по меньшей мере, 400 тыс. беженцев. Речь идёт не только о Турции, туда вернулись и те, кто получил убежище в других странах. Из Турции туда отправилось в районе 70 тыс. человек. Часть их осталась в Джераблусе, а другие пошли вплоть до Африна».

Министр добавил: «С другой стороны, была обеспечена безопасность наших границ, с чем одно время возникали проблемы. Вспомните инциденты с Килисом и Рейханлы. Там ведь, в каком-то смысле, терроризм стал чем-то из разряда повседневного и обыденного. Взрывали мечети. В Килисе были погибшие в мечетях во время совершения намаза».