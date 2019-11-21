Иерусалим, , 22:34 — REGNUM Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в получении взятки по так называемому «делу 4000», а также еще по двум делам — в мошенничестве и обмане общественного доверия. Об этом Мандельблит рассказал в интервью журналистам.

«Я сегодня рассказал адвокатам Нетаньяху о моем решении подать против него обвинительное заключение по трем делам», — рассказал Мандельблит журналистам.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о «деле 4000». В его рамках премьер-министр обвиняется в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия. Также речь идет о «деле 2000». В рамках этого дела Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия. Третье дело — это «дело 1000». В рамках третьего дело Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия.

Мандельблит подчеркнул, что расследование против премьер-министра велось «ответственно и справедливо». Доказательная база собрана основательно и изучив ее юридический советник правительства решил предъявить обвинение Нетаньяху.

«Мне было сложно принять решение, но я верю, что я принял справедливое, правильное решение. Все, что я делал по отношению к этим решениям, я делал ради народа Израиля и государства Израиль», — сказал Мандельблит