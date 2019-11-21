Пекин, , 22:34 — REGNUM Пограничные с Российской Федерацией северо-восточные китайские провинции Цзилинь и Хэйлунцзян подписали Соглашение о сотрудничестве в организации рынка туризма в сопредельные российские регионы, сообщает 21 ноября Синьхуа.

В обеих провинциях КНР в последние годы зафиксирован быстрый рост количества посещающих Россию туристов и тургрупп. По мере этого роста на рынке туристических услуг возникли проблемы в виде недобросовестной конкуренции путем занижения стоимости туров, произвольная смена формы контрактов на оказание услуг, произвольное изменение маршрутов, увеличение личных расходов туристов и т.д.

Соглашение упорядочивает организацию рынка путем заключения с организаторами туров соответствующих договоров, контроля над ценообразованием, а также продвижение межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией.