Хмеймим, Сирия, , 22:33 — REGNUM Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий и обстреливать прилегающие территории, сообщил 21 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии Юрий Боренков.

По информации российского Центра, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования устроили 28 обстрелов.

Юрий Боренков уточнил, что боевиками были обстреляны город Алеппо и пять поселений в провинции Алеппо, восемь населённых пунктов в провинции Латакия, три поселения в провинции Хама, девять поселений в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на северо-востоке Сирии в провинциях Алеппо и Хасака российская военная полиция провела патрулирование по четырём маршрутам.

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