Иерусалим, , 22:27 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расценивает намерение генерального прокурора Авихая Мандельблита выдвинуть обвинения против него как попытку переворота. Об этом он заявил в телеобращении к нации, распространённом вечером 21 ноября.

«Наблюдаемое нами сегодня является попыткой переворота против премьер-министра на основании ложных утверждений», — сказал Нетаньяху.

Он признал, что возникшая ситуация является тяжёлой для него самого и членов его семьи, но при этом пообещал «продолжить руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом».

Напомним, ранее сегодня генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить Биньямину Нетаньяху официальные обвинения в обмане доверия общества, коррупции и мошенничестве.