Лондон, , 22:22 — REGNUM Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин во время встречи с главой МИД страны Домиником Раабом выразил британской стороне решительный протест в связи с комментариями правительства этой страны по ситуации в Сянгане (Гонконге), сообщает 21 ноября Синьхуа.

Происходящее в регионе, по мнению китайского дипломата, никак не объясняется так называемой «проблемой прав человека», как это преподносится на Западе, а имеет причиной насильственные организованные преступные действия, попирающие верховенство закона и общественный порядок, а также политическую и социальную стабильность. Эти действия, по словам Лю Сяомина, бросают вызов принципу «одна страна — две системы».

Поэтому посол КНР призвал официальный Лондон немедленно отказаться от фактической поддержки незаконных акций и прекратить вмешательство во внутренние дела Сянгана и КНР в целом.