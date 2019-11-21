Дамаск, , 22:18 — REGNUM Российские военные полицейские провели патрулирование нескольких маршрутов в приграничной зоне сирийских провинций Алеппо и Хасака, сообщил 21 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Патрулирование было проведено по трём маршрутам в провинции Алеппо и по одному маршруту в провинции Хасака.

Юрий Боренков подчеркнул, что патрулирование проводится в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября в Сочи президентами России и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие Меморандума позволило остановить турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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