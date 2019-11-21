Москва, , 21:59 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения в американских СМИ о возможной скорой отставке госсекретаря США Майкла Помпео.

«Сообщают о близком уходе Помпео с поста госсекретаря — он готовится стать сенатором от Канзаса. Причины — начало импичмента, скандалы вокруг Украины, Сирии и тому подобное, критика со стороны Трампа, атаки демократов на ряд шагов администрации. Если уйдёт, большого следа он не оставит», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне журнал Time сообщил со ссылкой на источники, что Майкл Помпео в ближайшее время может покинуть пост, чтобы баллотироваться на выборах в Сенат США в 2020 году.

По информации издания, первоначально Помпео намеревался продолжить работать в Госдепартаменте до весны, однако теперь пересматривает свои планы из-за расследования об импичменте президента Дональда Трампа, которое вредит его политический репутации.

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