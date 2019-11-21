Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Турции следовало бы «избавиться от С-400», заявил представитель Госдепа, 21 ноября сообщает Reuters.

По словам американца, Анкара стоит перед выбором: или пользоваться приобретёнными у Москвы зенитными ракетными комплексами и оказаться под санкциями или «избавиться от С-400».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах США и Турции на высочайшем уровне турецкое руководство заявило, что не изменит решения по С-400. Из Вашингтона уже прозвучали угрозы возможных санкций в отношении Анкары за покупку ею российских зенитных ракетных комплексов.

Читайте подробнее: США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400

Читайте ранее в этом сюжете: Турция и США обсудят в Анкаре проблемы, возникшие из-за С-400