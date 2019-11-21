Киев, , 21:38 — REGNUM Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что официальный Киев изучает возможность подать апелляцию на решение властей Дании по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

Оржель сказал, что конечно полностью остановить строительство «Северного потока — 2» уже вряд ли удастся, но Киев все равно попытается это сделать. К примеру, для оспаривания решения властей Дании выдать разрешение на строительство «Северного потока — 2» Киев может использовать экологический аспект.

Также Оржель выразил мнение, что к 1 января 2020 года «Северный поток — 2» не заработает в полную силу, поэтому следует ожидать подвижек в переговорах по транзиту российского газа.

Министр Оржель подчеркнул, что Украина полностью готова к полному прекращению транзита российского газа.

Стоит отметить, что сегодня вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что запуск «Северного потока — 2», скорее всего произойдет в середине 2020 года.