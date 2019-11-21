Нью-Дели, , 21:55 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса заявил о своём намерении работать в тесном сотрудничестве со своим индийским коллегой Нарендрой Моди во имя общего процветания. Об этом 21 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В своём аккаунте в Twitter Нарендра Моди поздравил Махинду Раджапаксу с вступлением в должность премьер-министра Шри-Ланки. В ответном сообщении ланкийский политик поблагодарил своего индийского коллегу и подчеркнул, что лидеры должны работать вместе во имя мира и процветания своих стран и всего региона. Он также выразил намерение укреплять двусторонние связи двух стран.

Ранее Махинда Раджапакса принёс присягу и вступил в должность премьер-министра Шри-Ланки. Напомним, что политик был назначен на указанную должность 20 ноября 2019 года своим братом Готабаей Раджапаксой. Последний одержал победу на выборах президента Шри-Ланки 15 ноября 2019 года.