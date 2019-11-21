* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 21:41 — REGNUM 20 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был задержан высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Самиулла Кази.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по противодействию талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечению безопасности была проведена на территории уезда Кохистан провинции Бадахшан.

По словам официальных представителей губернатора провинции Бадахшан, Мавлави Самиулла Кази занимал пост теневого главы уезда Кохистан и был вовлечён в серию нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.