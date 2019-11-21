Кабул, , 21:50 — REGNUM 20 ноября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан заявил, что глава государства Ашраф Гани провёл телефонные беседы с государственным секретарем США Майком Помпео и с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, в ходе которых официальные лица государств обсудили недавний обмен пленными с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», стороны условились и дальше тесно сотрудничать, чтобы иметь возможность совместно ответить на любые проявления насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно вышеупомянутому заявлению, стороны согласились, что заключение соглашения об установлении режима прекращения огня является одним из предварительных условий начала переговоров по миру.

Официальные лица США также высоко оценили усилия Национальных сил безопасности и обороны, предпринимаемые в рамках борьбы с международным терроризмом.