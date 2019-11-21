Джелалабад, Афганистан, , 21:36 — REGNUM 20 ноября официальные представители полиции афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона сотрудниками правоохранительных органов была изъята крупная партия наркотических веществ.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе операции был задержан один подозреваемый, в транспортном средстве которого было обнаружено по меньшей мере 350 килограммов наркотических веществ.

По словам официальных представителей полиции афганской провинции Нангархар, эту крупную партию наркотиков планировалось переправить через границу в соседний Пакистан.

Официальные представители полиции провинции Нангархар добавили, что к настоящему моменту правоохранительными органами проводится тщательное расследование с целью установления лиц, связанных с задержанным и вовлечённых в транспортировку наркотических веществ из Афганистана в Пакистан через территорию провинции Нангархар.