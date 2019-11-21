Нью-Дели, , 21:39 — REGNUM В состав нового правительства Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо вошли четыре министра индийского происхождения. Об этом 21 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В официальном заявлении Джастин Трюдо сообщил, что министерские портфели получили Харджит Сингх Саджан, Анита Ананд, Бардиш Чаггер и Навдип Сингх Бейнс. Харджит Сингх Саджан сохранил пост министра национальной обороны, а Навдип Сингх Бейнс — должность министра инноваций, науки и экономического развития. Бардиш Чаггер будет отвечать за многообразие и социальное развитие, а Анита Ананд — за государственные закупки и услуги.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил состав нового миноритарного либерального правительства. По итогам выборов правящая Либеральная партия Канады получила 157 из 338 мест в парламенте страны.