Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Представители внешнеполитических ведомств России и США провели консультации по консульско-правовым вопросам. Об этом сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

Как уточняется, встреча состоялась 19 ноября в Вашингтоне. Российскую делегацию возглавил директор Консульского департамента МИД России Иван Волынкин, американскую — заместитель госсекретаря Карл Риш.

Отмечается, что переговоры прошли «в деловом, неконфронтационном ключе». «С обеих сторон была подтверждена заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений по всем обсуждавшимся вопросам», — говорится в сообщении.

Других подробностей о состоявшихся консультациях в посольстве не приводят.

Напомним, накануне Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к Соединённым Штатам исключить проблемы с оформлением виз участникам делегаций других стран, включая Россию.

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