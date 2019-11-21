Москва, , 20:39 — REGNUM Выборы в парламент Белоруссии прошли при полном уважении международных стандартов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

«Российская сторона приветствует успешное проведение в Беларуси парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов. Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд западных институтов и ведомств, в том числе Евросоюз и Госдеп США, не признали выборы в Белоруссии демократичными.

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