Белград, , 20:40 — REGNUM На сороковой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже Сербия была вновь избрана в качестве члена Исполнительного совета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в котором она будет заседать в течение следующих четырех лет, до 2023 года, пишет сербское новостное агентство RTS 21 ноября.

Благодаря активному подходу и конструктивным действиям Сербия внесла значительный вклад в деятельность ЮНЕСКО в качестве действующего члена Исполнительного совета.

В заявлении отмечается, что Сербия будет продолжать поддерживать основные принципы и ценности ЮНЕСКО, а также стратегические и программные приоритеты.

Кроме того, в заявлении сообщается, что в тесной координации с другими государствами-членами Сербия выступает за как можно более успешную реализацию мандата ЮНЕСКО в ключевых областях образования, культуры, науки и коммуникации и информации.