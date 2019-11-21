Багдад, , 20:16 — REGNUM За день протестов в столице Ирака скончались семеро демонстрантов, не менее 78 человек получили ранения, 21 ноября передает агентство Reuters.

По сообщению медиков, несколько человек скончались от попадания в голову зарядом слезоточивого газа или от огнестрельных ранений, двое — во время пожара у моста Ахрар.

В настоящий момент протестующие и силы безопасности ведут борьбу за контроль над тремя крупными мостами в Багдаде. Беспорядки в Ираке продолжаются с начала октября, число жертв столкновений превышает 300 человек.

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