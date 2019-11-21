Киев, , 20:11 — REGNUM При нынешней власти на Украине серьезно изменился ракурс общественной дискуссии, заявил на брифинге 21 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политик заявил, что политические события в стране превратились в какую-то «мыльную оперу», передает корреспондент ИА REGNUM.

«До этого были — кто-то там пилит газовую трубу, там украли сто миллионов, тот «крышует» это. А сейчас мы говорим, кто-то кому-то что-то написал, кто с кем пошутил, чьи фотографии… Никакого скандала с коррупцией. Интриги, «Дом-2» какой-то», — отметил Арахамия.

Напомним, что за последнюю неделю в партии Зеленского «Слуга народа» произошел целый ряд скандалов, связанных с деятельностью пранкеров, отставкой представителя правительства в Раде и изгнанием из партии двух мажоритарщиков, Анны Скороход и Антона Полякова, за несоблюдение партийной дисциплины. Сейчас все внимание приковано к депутату «Слуги народа» Роману Иванисову, у которого, как оказалась, якобы была судимость за изнасилование несовершеннолетней.