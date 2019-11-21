Киев, , 19:56 — REGNUM Мэра Львова Андрея Садового подозревают в злоупотреблениях во время операций с земельными участками, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн.

Об этом сообщила сегодня, 21 ноября, специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве отмечают, что по данным следствия, более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

Как выяснилось, проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Русского сельского совета области, как земля сельскохозяйственного назначения.

Предполагалось, что на этой территории будет построен индустриальный парка компанией «СиТиПарк», но проект землеустройства, по которому участок отводился под парк, «не соответствует по составу и содержанию требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования, действующих на дату его утверждения».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сам Садовый сообщил, что силовики вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Мэр Львова подчеркнул, что суть дела в том, что Львов еще в 2015 году получил деньги за землю от компании-инвестора, на которой так и не построили индустриальный парк.

«Садового решили посадить за привлечение иностранного инвестора. А то и правда, потому что это наша святая украинская земля и святые украинские люди, а мэр Львова хотел заставить украинцев батрачить на чужаков. Только украинский работодатель. Не дадим мировым транснациональным корпорациям эксплуатировать маленького украинца. Только украинские олигархи, только хардкор», — иронизирует в своем комментарии политолог Сергей Фурса.