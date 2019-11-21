Белград, , 19:48 — REGNUM В видео, вброс которого спровоцировал «шпионский скандал» якобы с участием России, фигурирует не сербский офицер, а бизнесмен, пишет 21 ноября сербское издание «Вечерне новости».

Комментируя скандал с видео, которое распространялось в рамках информационной войны против России, источник в сербских спецслужбах заявил, что снят разговор не сербского госслужащего и не сербского офицера (якобы подкупаемого российским представителем).

По мнению представителя спецслужб, это бизнесмен. К тому же, как выяснилось, распространённый накануне видеоматериал на самом деле снят год назад, причём западными спецслужбами, возможно румынскими.

Сербский источник, на который ссылается газета, считает вброс материала и его интерпретацию провокацией Запада, нацеленной на подрыв отношений Москвы и Белграда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ видео, на котором российский представитель — помощник военного атташе при посольстве России в Белграде якобы подкупает сербского офицера, отметили, что такие вбросы обычно «вдруг» появляются перед важными встречами на высшем уровне.

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