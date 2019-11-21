Лондон, , 19:47 — REGNUM Новый посол России в Великобритании Андрей Келин в четверг, 21 ноября, прибыл в Лондон, передаёт ТАСС.

Как сообщается, самолёт с российским послом приземлился в аэропорту Хитроу. В скором времени Келин должен приступить к выполнению своей дипломатической миссии.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 5 ноября подписал указ о назначении Андрея Келина Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Соединённом Королевстве.

До этого Келин руководил департаментом общеевропейского сотрудничества МИД России, в 2011—2015 годах был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.