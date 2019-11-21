Сараево, , 19:49 — REGNUM Несколько сотен граждан выступили с протестами перед зданием правительства Боснии и Герцеговины с призывами срочно отреагировать на случаи привязывания детей к мебели и радиаторам на фабрике «Пазарич», пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 20 ноября.

Депутат от партии «Наша» Сабина Кудич обратилась к протестующим через Facebook, пояснив, когда были сделаны снимки привязанных детей.

«Мое решение опубликовать часть материалов, полученные мной за 24 часа до их публикации и доказывающие то, на что устно ссылались в ряде официальных докладов, является результатом моего, а также и нашего коллективного отчаяния и полной потери доверия к системе и институтам БиГ», — написала она среди прочего на Facebook.

Граждане, собравшиеся в знак протеста, требовали отставки ответственных за это поступок.