Москва, , 19:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «полноценной и насыщенной» программу визита первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Она полноценная, насыщенная — это и наши с вами переговоры, и встреча с президентом Российской Федерации, которая будет завтра; межрегиональный форум, причем такой настоящий, масштабный, значительное число российских регионов участвует; открытие павильона Азербайджана на ВДНХ — тоже хорошее очень событие», — сказал Медведев.

По его словам, все перечисленные мероприятия «в полной мере» отражают «добрососедство, партнерство и дружбу» между Россией и Азербайджаном.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль анонсировал встречу Путина с вице-президентом Азербайджана