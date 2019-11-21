Москва, , 19:14 — REGNUM Американский политик Джо Байден руководил Украиной как колонией, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание депутата Верховной рады Андрея Деркача, который заявил, что 16,5 млн долларов, полученные сыном Джо Байдена Хантером, были украдены у Украины.

«Господин Байден взял своё. Украина, как независимое государство, является собственностью Соединённых Штатов Америки. Господин Байден руководил этой территорией вполне колониально и получал менеджерский бонус. И я думаю, что на самом деле бонусов было много. В своё время госпожа Олбрайт в бытность государственным секретарём поучаствовала в создании «правильной» мобильной связи в Косове. Это нормальный колониальный подход — «я прихожу и беру всё, что я вижу», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Деркача, полученные сыном вице-президента США Джо Байдена Хантером 16,5 млн долларов как вознаграждение от компании «Бурисма» были украдены у граждан Украины.

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