Тбилиси, , 19:13 — REGNUM Параллельно встрече председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с зарубежными дипломатами, которая проходила 21 ноября в центральном офисе правящей партии на площади Ираклия Второго, в Тбилиси, у офиса партии собрались так называемые гражданские активисты, которые представились членами движения под названием «Изменили».

Вооруженные традиционными для таких акций свистками и сигнальными устройствами, они требовали встречи с послами стран — членов ЕС и намеревались попросить их повлиять на Иванишвили, чтобы тот назначил внеочередные парламентские выборы.

В ходе шумной акции ряд «гражданских активистов» вступил в противостояние с представителями полиции, в результате чего во время акции были задержаны 4 члена движения.

Встреча лидера правящей партии с дипломатами уже закончилась. По неуточненной информации, на ней обсуждалась создавшаяся в стране ситуация.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.