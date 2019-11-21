Рамалла , , 19:12 — REGNUM В Палестине надеются, что президент РФ Владимир Путин приедет с визитом в январе 2020 года, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на министра национальной экономики Палестины Халеда аль-Осейли.

В частности, аль-Осейли заявил, что визит Владимира Путина или главы МИД РФ Сергея Лаврова в Палестину возможен в январе 2020 года.

«Я не знаю точно, но я знаю, что, возможно, в январе», — цитирует агентство палестинского министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Владимир Путин подтвердил намерение посетить Израиль в середине января следующего года.

По его словам, кроме участия в открытии мемориала жертвам блокады Ленинграда, в программу его визита будут включены мероприятия, направленные на защиту христиан на Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Ближний Восток: в ожидании «второго халифата»