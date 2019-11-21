Вильнюс, , 19:09 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 21 ноября, после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе от имени двух президентов заявил, что обе страны намерены продолжать добиваться сохранения международных санкций в отношении России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас с президентом нет никаких сомнений, что санкции должны быть сохранены. Они связаны с оккупацией украинской земли. Это связано не только с Крымом, но и с Луганском и Донецком. Неправда, что России там нет, эти территории также заняты Россией. Мы в Европе не можем с этим согласиться. Нет ничего страшнее, чем силой изменить границы», — заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Науседой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дуда прибыл в Вильнюс для участия в торжественных мероприятиях в связи с захоронением останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах.

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