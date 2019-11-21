Вильнюс, 21 ноября 2019, 19:09 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 21 ноября, после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе от имени двух президентов заявил, что обе страны намерены продолжать добиваться сохранения международных санкций в отношении России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дуда прибыл в Вильнюс для участия в торжественных мероприятиях в связи с захоронением останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах.
Президент Польши едет в Литву почтить память «борцов против царской России»
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