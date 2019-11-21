Сеул, , 19:34 — REGNUM Южнокорейская полиция и министерство иностранных дел усилят охрану иностранных дипломатических представительств после нападения на резиденцию посла США в октябре. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявления ведомств.

За последние месяцы произошёл ряд инцидентов: в октябре группа прогрессивных студентов ворвалась в резиденцию посла США Гарри Гарриса, а в июле активист сжёг себя перед сдвинем посольства Японии на фоне конфликта двух стран. Полиция и сотрудники южнокорейского МИД провели встречу с представителями США, Японии, Китая и России, обсудив меры по усилению безопасности.

Было принято решение увеличить число полицейских, защищающих дипломатов, а также взять под охрану резиденции иностранных послов. Кроме того, создана «горячая линия» связи южнокорейского МИД с полицией для оперативного реагирования на подобные инциденты. Также МИД будет регулярно информировать полицию об изменении состава дипломатических представительств и предоставлять другие данные, необходимые для обеспечения безопасности.