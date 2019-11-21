Москва, , 18:52 — REGNUM Когда президент Украины Владимир Зеленский прибудет на нормандский формат, то он не станет там жаловаться на Россию, якобы похитившую сантехнику с украинских кораблей, которые в 2018 году были задержаны после провокации в Керченском проливе. Об этом 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов.

«Я почти уверен, что когда Зеленский приедет на нормандский формат (а он, судя по всему, состоится), то про унитаз рассказывать не станет, — сказал Морозов. — Потому что если он начнёт с унитаза, то я думаю, что на этом нормандский формат и закончится. Все серьёзные люди поймут, что перед ними круглый идиот, и обсуждать с ним ничего не нужно и бесполезно. Там он будет паинька и европеец. Потому что он хочет понравиться сильным европейским дяденькам. Вот его цель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже он намерен обсудить сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов.

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