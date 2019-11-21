Москва, 21 ноября 2019, 18:52 — REGNUM Когда президент Украины Владимир Зеленский прибудет на нормандский формат, то он не станет там жаловаться на Россию, якобы похитившую сантехнику с украинских кораблей, которые в 2018 году были задержаны после провокации в Керченском проливе. Об этом 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже он намерен обсудить сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов.
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