Лондон, , 18:51 — REGNUM Численность британских вооружённых сил продолжает сокращаться, сообщает 21 ноября телеканал BBC News.

По утверждению телеканала, за последние три месяца из армии уволились 970 военнослужащих.

По информации ВВС News, на сегодняшний день численность британских вооружённых сил равна 73 470 человек.

На основании этих данных телеканал заключил, что армия Её Величества стала наиболее малочисленной за 200-летний период.

Как сообщало ИА REGNUM, военное ведомство Британии заявило о планах постройки серии из пяти «бюджетных» фрегатов, которые должны вступить в строй не позднее 2027 года.

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