Могадишо, , 19:51 — REGNUM Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо провел переговоры с лидерами основных оппозиционных политических партий страны. На встрече, которая длилась около трех часов и проходила в официальной резиденции главы государства, присутствовали лидер партии «Химило Каран» Шариф Шейх Ахмед и лидер «Единой партии за мир и развитие» Хасан Шейх Мохамуд. На совещании было решено, что предстоящие президентские выборы будут проведены вовремя. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Правительство Сомали также пообещало, что все соответствующие органы и законы будут готовы к успешному проведению важнейшего демократического процесса на Африканском Роге. Согласно заявлению для прессы двух лидеров оппозиции, модель выборов на 2020/21 год будет определена в соответствии с гарантиями федерального правительства.

К другим важным моментам, согласованным между правительством президента Фармаджо и лидерами оппозиции, относятся объединенные усилия по борьбе против террористов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соблюдение конституции, соблюдение прав человека и отказ от политизации работы органов безопасности.