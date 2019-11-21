Загреб, , 19:55 — REGNUM Сербия столкнулось с большой шпионской аферой, последствия которой могут сильно испортить отношения Белграда и Москвы. Причиной этого является видео, опубликованное в средствах массовой информации и демонстрирующее то, как российские шпионы привлекают сербских агентов, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 21 ноября.

«Российские шпионы ведут подрывные действия против Сербии. На этой видеозаписи сотрудник Главного разведывательного управления России полковник Георгий Викторович Клебан платит завербованному сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным сербским чиновником. Георгий Клебан работает в российском посольстве в Белграде. Это то, что русские делают с нами, нашими «друзьями», — говорится в описании к видео на YouTube.

На ролике видно, как являвшийся до июня 2019 года помощником военного атташе при посольстве России в Белграде Клебан встречается в Земуне с неизвестным сербским чиновником, являющимся якобы сербским агентом, которому он передаёт пакет.