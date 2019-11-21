Москва, , 18:34 — REGNUM Срыв запуска газопровода «Северный поток — 2» может произойти в исключительном случае — таком как шторм на Балтийском море, заявил 21 ноября эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в интервью Радио Sputnik.

Комментируя заявление из Соединённых Штатов о том, что запуск «Северного потока — 2» может сорваться из-за американских санкций, эксперт указал на теоретическую вероятность сложностей, которые могли бы отодвинуть сроки, и на то, что подобное «учитывается в контрактах».

Рожанковский «Например, буря какая-нибудь в Балтийском море. Если там шторм какой-то жуткий начнётся, конечно, будет трудно».

Такой форс-мажор — это единственная причина, по которой запуск газопровода может быть отложен, отметил эксперт.

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Как раннее сообщало ИА REGNUM, в американском Сенате 20 ноября прозвучало заявление о то, что запуск «Северного потока — 2» может в 2020 году не состояться — если Штаты введут соответствующие санкции.

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