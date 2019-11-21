Москва, 21 ноября 2019, 18:29 — REGNUM Жалобы Украины на то, что с кораблей, участвовавших в Керченской провокации в 2018 году, пропала сантехника, это образчик наглой и абсурдной пропаганды, считает политолог Анатолий Баранов. Об этом он заявил 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на украинских военных кораблях, возвращённых Россией после их задержания в ходе провокации в Керченском проливе, сняты унитазы, розетки и плафоны. Кроме того, член экипажа возвращённого Россией украинского корабля «Бердянск» Андрей Эйдер заявил, что у него украли 20 пар нижнего белья.
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