Москва, , 18:29 — REGNUM Жалобы Украины на то, что с кораблей, участвовавших в Керченской провокации в 2018 году, пропала сантехника, это образчик наглой и абсурдной пропаганды, считает политолог Анатолий Баранов. Об этом он заявил 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы имеем дело с армейской пропагандой, — сказал Баранов. — Армейская пропаганда, в отличие от обычной, имеет свои особенности. Она жёсткая, наглая, отчасти даже абсурдная и очень напористая. Если бы с этого небольшого, недорогого и не очень качественного украинского корабля пропала пушка или какая-нибудь ценная оптика, которая там сроду не стояла, это было бы значимо, как что-то похожее на какую-то правду. Но это бы не впечатляло. А вот то, что пропал унитаз и солдатские трусы, это «бьёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на украинских военных кораблях, возвращённых Россией после их задержания в ходе провокации в Керченском проливе, сняты унитазы, розетки и плафоны. Кроме того, член экипажа возвращённого Россией украинского корабля «Бердянск» Андрей Эйдер заявил, что у него украли 20 пар нижнего белья.

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