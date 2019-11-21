Аддис-Абеба, , 21:47 — REGNUM Фронт освобождения народов Тыграя (ФОНТ) сообщил, что он не примет участия во внеочередном заседании Совета правящей коалиции Революционно-демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН), которое состоится 22 ноября 2019 года. Совет РДФЭН состоит из четырех членских партий, а именно: ФОНТ, Демократическая партия Амхара (ДПА), Демократическая партия Оромо (ДПО) и Народно-демократическое движение Южной Эфиопии (НДДЮЭ). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

В заявлении ФОНТ говорится, что исполнительный комитет коалиции принял решение о создании объединенной национальной партии на основании мандата, предоставленного ей законодательством страны. Однако «основываясь на призыве к ФОНТ принять решение об объединенной национальной партии, центральный комитет провел обсуждение по этому вопросу и пришел к выводу, что Совет РДФЭН не имеет правового и политического мандата для принятия решения по вопросу слияния», — говорится в заявлении партии.

В ФОНТ заявили, что неуместно созывать очередную встречу, в то время как обсуждение вопроса о создании объединенной партии еще не закончено, и торопиться с необоснованными решениями. «У нас нет законных полномочий вычеркнуть ФОНТ под предлогом создания единой политической партии. Мы также не будем присутствовать на заседании Совета», — подчеркнули в ФОНТ.

Ранее на заседании Совета шесть членов ФОНТ проголосовали против плана слияния, а два других воздержались. Среди воздержавшихся были председатель ФОНТ Дебрецион Гебремайкл и глава Совета Федерации Эфиопии Керия Ибрагим. Такое решения этих двух участников вызвало все виды домыслов в социальных сетях относительно их намерений. Судя по видеозаписи, опубликованной после собрания Совета, члены ФОНТ, казалось, находились в состоянии отчаяния, когда решение все же было принято.