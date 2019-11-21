Анкара, , 18:13 — REGNUM Делегация США проведёт в Анкаре встречу с турецкой стороной для обсуждения проблем, возникших из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя турецкого МИД.

По информации сотрудника МИД Турции, переговоры должны состояться 22 ноября.

Напомним, речь идёт о давлении Вашингтона на Анкару с целью заставить Турцию отказаться от российских систем ПВО. Частью мер давления стала заморозка участия Турции в программе истребителей F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжают заявлять, что за покупку российского оружия против Турции надо ввести санкции в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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