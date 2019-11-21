Аддис-Абеба, , 21:02 — REGNUM По словам государственного министра науки и высших учебных заведений Эфиопии Сэмюэля Кыфле, студенты нескольких эфиопских университетов продолжают подвергаться нападениям на этнической почве. Студентов, особенно младших курсов, преследуют и запугивают, лишая их в том числе доступа к кафе и местам проведения досуга. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Обращаясь к местным СМИ, Сэмюэл сообщил, что нестабильность была вызвана некоторыми проблемными студентами-провокаторами, которые служат агентами внешних сил с целью сорвать процесс преподавания и обучения. «Поступая так, они хотят выставить правительство слабым и неспособным надлежащим образом руководить нацией», — сказал министр.

По словам доктора Самуэля, некоторые студенты находятся в заложниках, им отказано в доступе к еде и общежитиям, они подвергаются преследованиям и запугиванию со стороны «провокаторов», в том числе тех студентов, у которых плохие академические показатели.

По словам государственного министра, главными мишенями преследования стали первокурсники, которые не хотят участвовать в преступных деяниях нарушителей спокойствия.

Государственный министр заявил, что в отношении тех студентов, которые разжигают насилие на территории университета, принимаются административные меры. Было арестовано более 100 студентов, которые, как утверждается, участвовали в создании беспорядков, разжигании столкновений между студентами, проведении митингов на территории университета и нарушении процесса преподавания и обучения, а также лишении студентов доступа к кафе, классным комнатам и общежитиям.

Государственный министр заявил, что проблемные студенты — это агенты внешних сил, которые хотят дестабилизировать нацию. У большинства из этих нарушителей спокойствия было обнаружено несколько банковских счетов и сим-карт.